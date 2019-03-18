Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
19.03
Мьянма
Тайвань
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
16:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна

ТАСС, 18 марта. Испанская «Барселона» не планирует вести переговоры по трансферу футболиста испанского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Наверх
Источник: AFP 2019

По информации источника, руководство «Барселоны» намерено найти долгосрочную замену 32-летнему нападающему команды уругвайцу Луису Суаресу. Испанский клуб отказался от приобретения Гризманна после того, как получил отказ игрока в прошлом году. Отмечается, что «Барселона» заинтересована в услугах сербского форварда португальской «Бенфики» Луки Йовича, нападающего немецкого «Лейпцига» Тимо Вернера и игрока испанской «Сельты» Макси Гомеса.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей.

Йович, выступающий в настоящий момент за немецкий «Айнтрахт» на правах аренды, провел в текущем сезоне 35 матчей в разных турнирах, забив 22 гола. Вернер провел за «Лейпциг» 27 матчей, забив 15 голов, Лопес сыграл за «Сельту» в 24 матчах, забив 9 голов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак»
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
«Обидно, что ЧМ будет без меня». Медведева поедет вместо нее
Омичей пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
Дзюба будет капитаном сборной России на матче с бельгийцами
5 главных побед в карьере Головкина (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь