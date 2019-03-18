СМИ: «Барселона» отказалась от покупки футболиста «Атлетико» Гризманна

Источник: AFP 2019

По информации источника, руководство «Барселоны» намерено найти долгосрочную замену 32-летнему нападающему команды уругвайцу Луису Суаресу. Испанский клуб отказался от приобретения Гризманна после того, как получил отказ игрока в прошлом году. Отмечается, что «Барселона» заинтересована в услугах сербского форварда португальской «Бенфики» Луки Йовича, нападающего немецкого «Лейпцига» Тимо Вернера и игрока испанской «Сельты» Макси Гомеса.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей.