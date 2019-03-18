Луис Суарес пропустит около двух недель из-за травмы

Суарес получил травму в матче чемпионата Испании против «Бетиса», который состоялся в воскресенье в Севилье и завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

Как отмечается в сообщении, форвард будет восстанавливаться в расположении клуба и не отправится в национальную команду, которая в марте примет участие в товарищеском турнире в Китае.