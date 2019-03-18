Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Вильярреал3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
19.03
Мьянма
Тайвань
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
16:21 (мск), источник: Р-Спорт

Луис Суарес пропустит около двух недель из-за травмы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес выбыл на срок от 10 до 15 дней из-за повреждения лодыжки, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Суарес получил травму в матче чемпионата Испании против «Бетиса», который состоялся в воскресенье в Севилье и завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

Как отмечается в сообщении, форвард будет восстанавливаться в расположении клуба и не отправится в национальную команду, которая в марте примет участие в товарищеском турнире в Китае.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак»
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
«Обидно, что ЧМ будет без меня». Медведева поедет вместо нее
Омичей пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
Дзюба будет капитаном сборной России на матче с бельгийцами
5 главных побед в карьере Головкина (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь