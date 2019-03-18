Игрок «Астаны» помог новому клубу победить в чемпионате

Источник: media.az

В выездном матче 21-го тура клуб из Агдама выиграл у «Сабаила» — 2:1. На 34-й минуте счет открыл испанский легионер гостей Дани Кинтана. За три минуты до перерыва Агабала Рамазанов провел ответный мяч. Во втором тайме, а именно на 77-й минуте Ричард Алмейда реализовал пенальти и этим самым установил окончательный итог встречи.

Благодаря победе «Карабах» набрал 45 очков и расположился на втором месте. Столько же баллов у «Нефтчи», сохранившего лидерство в чемпионате по лучшим дополнительным показателям. В свою очередь «Сабаил» с отставанием на 14 пунктов разместился на третьей позиции.

Отметим, что права на Алмейду принадлежат «Астане», с которой у него действует контракт до лета 2020 года. За «Карабах» он играет на правах аренды до конца текущего сезона.

До «Астаны» полузащитник уже выступал за «Карабах» с 2012 по 2018 год. В составе азербайджанского клуба хавбек выиграл пять чемпионских титулов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17).

В составе «Карабаха» Алмейда дебютировал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, сыграл почти 30 игр в основной сетке еврокубков и забил два мяча, отличившись в матчах против лондонского «Тоттенхэма» и бельгийского «Андерлехта».