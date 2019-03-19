Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
11Возвращение Зидана, драма в Кубке Англии и другие события выходных
09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Балотелли опроверг информацию о том, что готовил провокацию в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли опроверг информацию о том, что готовил провокацию в матче с «ПСЖ».

Наверх

Ранее французские СМИ сообщили, что итальянец надел под игровую форму футболку нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда. Он хотел продемонстрировать ее после забитого гола.

Балотелии в сторис заявил, что это ложь. «Хватит создавать фальшивие истории про меня», — написал игрок.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 2917.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47647 зрителей
Главные тренеры
Томас ТухельРуди Гарсия
Голы
Кильян Мбаппе45+2′
Валер Жермен46′
Анхель Ди Мария55′
Анхель Ди Мария66′
Нереализованные пенальти
Кильян Мбаппе90+4′
Составы команд
16Альфонс Ареола
30Стив Манданда
62′
2Тиагу Силва
17′
2Хироки Сакаи
89′
3Преснель Кимпембе
58′
15Дуйе Чалета-Цар
5Маркиньюс
4Бубакар Камара
29′
6Марко Верратти
8Морган Сансон
8Леандро Паредес
17Буна Сарр
7Кильян Мбаппе
5Лукас Окампос
58′
11Анхель Ди Мария
39′
28Валер Жермен
12Тома Менье
36′
26Флориан Товен
77′
4Тило Керер
7Неманья Радоньич
13Дани Алвес
31′
27Максим Лопес
69′
31Колен Дагба
12Кевин Стротман
20Левен Кюрзава
26′80′
9Марио Балотелли
65′
14Хуан Бернат
16Йоан Пеле
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)3
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
Футболист «Спартака» покинул расположение сборной России
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом»
Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу после матча с «Динамо»
«Так пилотировать нельзя»: чемпион мира — о Данииле Квяте
Олег Романцев оценил игру Глушакова в матче «Спартак» — «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь