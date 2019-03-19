Балотелли опроверг информацию о том, что готовил провокацию в матче с «ПСЖ»
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли опроверг информацию о том, что готовил провокацию в матче с «ПСЖ».
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли опроверг информацию о том, что готовил провокацию в матче с «ПСЖ».
Ранее французские СМИ сообщили, что итальянец надел под игровую форму футболку нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда. Он хотел продемонстрировать ее после забитого гола.
Балотелии в сторис заявил, что это ложь. «Хватит создавать фальшивие истории про меня», — написал игрок.
|Томас Тухель
|Руди Гарсия
|Кильян Мбаппе
|45+2′
|Валер Жермен
|46′
|Анхель Ди Мария
|55′
|Анхель Ди Мария
|66′
|Кильян Мбаппе
|90+4′
|16
|Альфонс Ареола
|30
|Стив Манданда
62′
|2
|Тиагу Силва
17′
|2
|Хироки Сакаи
89′
|3
|Преснель Кимпембе
58′
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|5
|Маркиньюс
|4
|Бубакар Камара
29′
|6
|Марко Верратти
|8
|Морган Сансон
|8
|Леандро Паредес
|17
|Буна Сарр
|7
|Кильян Мбаппе
|5
|Лукас Окампос
58′
|11
|Анхель Ди Мария
39′
|28
|Валер Жермен
|12
|Тома Менье
36′
|26
|Флориан Товен
77′
|4
|Тило Керер
|7
|Неманья Радоньич
|13
|Дани Алвес
31′
|27
|Максим Лопес
69′
|31
|Колен Дагба
|12
|Кевин Стротман
|20
|Левен Кюрзава
26′80′
|9
|Марио Балотелли
65′
|14
|Хуан Бернат
|16
|Йоан Пеле
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)