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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Варан задумывается об уходе из «Реала», им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть испанский клуб, сообщает L’Equipe.

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Источник: Reuters

По информации издания, игрок сборной Франции желает проверить свои силы в другой команде, где его ожидает большая конкуренция за место в основном составе.

Сообщается, что в приобретении Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед». Контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Трансфер Варана может стать самым дорогим среди защитников в истории. В 2017 году «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка порядка € 85 млн, согласно информации The Telegraph.

В 24 матчах чемпионата Испании на счету Варана два гола и красная карточка.

Варан является чемпионом мира. Также в составе мадридского «Реала» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА — трижды. В его активе по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

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