СМИ: Варан задумывается об уходе из «Реала», им интересуется «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть испанский клуб, сообщает L’Equipe.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть испанский клуб, сообщает L’Equipe.
По информации издания, игрок сборной Франции желает проверить свои силы в другой команде, где его ожидает большая конкуренция за место в основном составе.
Сообщается, что в приобретении Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед». Контракт Рафаэля с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Трансфер Варана может стать самым дорогим среди защитников в истории. В 2017 году «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка порядка € 85 млн, согласно информации The Telegraph.
В 24 матчах чемпионата Испании на счету Варана два гола и красная карточка.
Варан является чемпионом мира. Также в составе мадридского «Реала» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА — трижды. В его активе по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.