Футболист на BMW въехал в толпу болельщиков соперника

После разгромного поражения в матче любительской лиги Южного Уэльса против «Корнелли» (0:5) Тэйлор столкнулся с фанатами соперника на парковке стадиона. Услышав в свой адрес кричалки провокационного характера, 35-летний футболист на своем автомобиле въехал в группу несовершеннолетних болельщиков «Корнелли». 11 подросткам по итогам инцидента потребовалась медицинская помощь.