Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
17Макгрегор отпраздновал День святого Патрика в Америке
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» пришло 60 тысяч человек. Это рекорд

Женский футбол набирает популярность.

Наверх

60 739 зрителей — столько посетило воскресный матч между женскими командами «Атлетико» и «Барселоны». Это мировой рекорд посещаемости среди женских клубов. Предыдущий, кстати, тоже был установлен в Испании: в январе на «Сан-Мамес» посмотреть кубковый матч между «Атлетиком» и «Атлетико» пришло 48 121 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» обычно играет на тренировочной базе, но из-за ажиотажа вокруг матча с «Барселоной» встречу перенесли на «Ванда Метрополитано» — обе команды сейчас борются за чемпионство. Но увеличить отрыв девушкам из Мадрида не удалось — они уступили со счетом 0:2, и теперь «Барса» отстает от них всего на три очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально количество билетов ограничили 50 000, но, когда их размели, в продажу выпустили дополнительные 10 000. Раскупили все за пять дней до матча. Стоили билеты дёшево — всего пять евро на любую из трибун. Для членов клуба «Атлетико» билеты были и вовсе бесплатными.

Абсолютный рекорд посещаемости матча женских сборных был установлен в 1999 году: тогда на финальный матч чемпионата мира между США и Китаем пришло 90 185 человек.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Молодой швед побил клубный рекорд Буре в НХЛ
Кутепов получил травму. Какой будет оборона сборной
France Football включил Лобановского в топ-10 тренеров в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь