На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» пришло 60 тысяч человек. Это рекорд
Женский футбол набирает популярность.
Женский футбол набирает популярность.
60 739 зрителей — столько посетило воскресный матч между женскими командами «Атлетико» и «Барселоны». Это мировой рекорд посещаемости среди женских клубов. Предыдущий, кстати, тоже был установлен в Испании: в январе на «Сан-Мамес» посмотреть кубковый матч между «Атлетиком» и «Атлетико» пришло 48 121 человек.
«Атлетико» обычно играет на тренировочной базе, но
Изначально количество билетов ограничили 50 000, но, когда их размели, в продажу выпустили дополнительные 10 000. Раскупили все за пять дней до матча. Стоили билеты дёшево — всего пять евро на любую из трибун. Для членов клуба «Атлетико» билеты были и вовсе бесплатными.
Абсолютный рекорд посещаемости матча женских сборных был установлен в 1999 году: тогда на финальный матч чемпионата мира между США и Китаем пришло 90 185 человек.