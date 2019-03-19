На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» пришло 60 тысяч человек. Это рекорд

60 739 зрителей — столько посетило воскресный матч между женскими командами «Атлетико» и «Барселоны». Это мировой рекорд посещаемости среди женских клубов. Предыдущий, кстати, тоже был установлен в Испании: в январе на «Сан-Мамес» посмотреть кубковый матч между «Атлетиком» и «Атлетико» пришло 48 121 человек.

«Атлетико» обычно играет на тренировочной базе, но из-за ажиотажа вокруг матча с «Барселоной» встречу перенесли на «Ванда Метрополитано» — обе команды сейчас борются за чемпионство. Но увеличить отрыв девушкам из Мадрида не удалось — они уступили со счетом 0:2, и теперь «Барса» отстает от них всего на три очка.

Изначально количество билетов ограничили 50 000, но, когда их размели, в продажу выпустили дополнительные 10 000. Раскупили все за пять дней до матча. Стоили билеты дёшево — всего пять евро на любую из трибун. Для членов клуба «Атлетико» билеты были и вовсе бесплатными.