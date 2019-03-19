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17:55 (мск), источник: Р-Спорт

Озил против Германии: футболист пригласил на свадьбу президента Турции

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, недавно объявивший, что больше не будет играть за сборную Германии, пригласил на свадьбу президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Источник: AFP 2019

«Подобное разочарует многих футбольных фанатов, в том числе и меня», — заявила глава администрации канцлера Германии Хельга Браун.

Другой немецкий политик Джем Оздемир отметил, что подобные провокации со стороны экс-игрока сборной неуместны.
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«Любой может пригласить на свадьбу кого угодно. но игроки национальной сборной, как нынешние, так и бывшие, являются примерами для подражания и должны задаваться вопросом, соответствуют ли они этому, если выбирают дружбу с человеком, который обогащается за счет их страны и делает все, чтобы его политические оппоненты пропадали в подземельях», — приводит RT слова политика.

Летом Месут Озил отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что в федерации футбола Германии к нему предвзято относятся из-за турецкого происхождения. Хавбек, выложивший в соцсети фотографию с турецким лидером, также отмечал, что неудачно выступление сборной Германии на ЧМ-2018 возложили на него.

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