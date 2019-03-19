Озил против Германии: футболист пригласил на свадьбу президента Турции

«Подобное разочарует многих футбольных фанатов, в том числе и меня», — заявила глава администрации канцлера Германии Хельга Браун.
Другой немецкий политик Джем Оздемир отметил, что подобные провокации со стороны экс-игрока сборной неуместны.
«Любой может пригласить на свадьбу кого угодно. но игроки национальной сборной, как нынешние, так и бывшие, являются примерами для подражания и должны задаваться вопросом, соответствуют ли они этому, если выбирают дружбу с человеком, который обогащается за счет их страны и делает все, чтобы его политические оппоненты пропадали в подземельях», — приводит RT слова политика.
Летом Месут Озил отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что в федерации футбола Германии к нему предвзято относятся из-за турецкого происхождения. Хавбек, выложивший в соцсети фотографию с турецким лидером, также отмечал, что неудачно выступление сборной Германии на ЧМ-2018 возложили на него.