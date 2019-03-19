Озил против Германии: футболист пригласил на свадьбу президента Турции

«Любой может пригласить на свадьбу кого угодно. но игроки национальной сборной, как нынешние, так и бывшие, являются примерами для подражания и должны задаваться вопросом, соответствуют ли они этому, если выбирают дружбу с человеком, который обогащается за счет их страны и делает все, чтобы его политические оппоненты пропадали в подземельях», — приводит RT слова политика.