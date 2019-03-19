Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ

Форвард является воспитанником минской «Смены». В конце 2016 года Антон Сарока стал играть за минское «Динамо», где завоевал серебро национального чемпионата, забил 12 мячей (3-е место в перечне бомбардиров высшей лиги) и попал в список «22 лучших футболистов чемпионата».

В середине сезона-2018 Антон Сарока влился в ряды бельгийского «Локерена», однако игроком стартового состава ему стать не удалось. Сезон для «Локерена» завершился 17 марта последним местом в чемпионате Бельгии и понижением в ранге. В итоге белорусский форвард принял решение расстаться с клубом и продолжить карьеру в БАТЭ.