CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

Источник: РИА "Новости"

УЕФА в январе 2018 года нашел расхождения в финансовых отчетах «ПСЖ» и внешнего аудита. После проверки следственная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» и 13 июня закрыла дело в отношении французского клуба. 22 июня глава инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приказал арбитражной палате пересмотреть решение, принятое следственной палатой 13 июня.

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Арбитражная палата 19 сентября постановила, что дело необходимо вернуть в следственную палату структуры для проведения дополнительного расследования. CAS в ноябре сообщил, что 3 октября зарегистрировал апелляцию «ПСЖ» на это решение арбитражной палаты УЕФА с требованием аннулировать его, так как по правилам УЕФА решение о пересмотре дела должно быть инициировано и принято в 10-дневный срок, в который арбитражная палата не уложилась.

Во вторник было объявлено, что суд удовлетворил апелляцию французского клуба. Судейская коллегия CAS согласилась, что 10-дневный срок, который начинался с момента сообщения решения главного следователя главе CFCB, был превышен, следовательно, решение от 19 сентября было несвоевременным и должно быть отменено.