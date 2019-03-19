CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового fair play

УЕФА в январе 2018 года нашел расхождения в финансовых отчетах «ПСЖ» и внешнего аудита. После проверки следственная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» и 13 июня закрыла дело в отношении французского клуба. 22 июня глава инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приказал арбитражной палате пересмотреть решение, принятое следственной палатой 13 июня.
Арбитражная палата 19 сентября постановила, что дело необходимо вернуть в следственную палату структуры для проведения дополнительного расследования. CAS в ноябре сообщил, что 3 октября зарегистрировал апелляцию «ПСЖ» на это решение арбитражной палаты УЕФА с требованием аннулировать его, так как по правилам УЕФА решение о пересмотре дела должно быть инициировано и принято в 10-дневный срок, в который арбитражная палата не уложилась.
Во вторник было объявлено, что суд удовлетворил апелляцию французского клуба. Судейская коллегия CAS согласилась, что 10-дневный срок, который начинался с момента сообщения решения главного следователя главе CFCB, был превышен, следовательно, решение от 19 сентября было несвоевременным и должно быть отменено.
Таким образом, решение УЕФА об отсутствии нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» от 13 июня является окончательным.