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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ули Хенесс: Мы будем тратить, как никогда раньше

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб планирует существенно потратиться в это межсезонье.

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Источник: AFP 2019

— «Бавария» находится в процессе омоложения состава, — цитирует Хенесса Bild. — Это будет самая крупная инвестиционная программа, которая когда-либо была в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в переходе вингера «Челси» Каллума Хадсон-Одои и защитника «Атлетико» Люка Эрнандеза. Также руководство немецкого клуба планирует выкупить трансфер полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

В январе «Бавария» объявила о трансфере защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара. Стоимость сделки — 35 миллионов евро.

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