Ули Хенесс: Мы будем тратить, как никогда раньше
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб планирует существенно потратиться в это межсезонье.
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб планирует существенно потратиться в это межсезонье.
— «Бавария» находится в процессе омоложения состава, — цитирует Хенесса Bild. — Это будет самая крупная инвестиционная программа, которая
В январе «Бавария» объявила о трансфере защитника «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамена Павара. Стоимость сделки — 35 миллионов евро.