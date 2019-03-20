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16:40 (мск), источник: Sports.Ru

У Иско перевес на 4,5 кг. Он отказывался взвешиваться при Солари

Журналист OK Diario Эдуардо Инда рассказал о проблемах полузащитника «Реала» Иско с весом.

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Источник: Reuters

«Иско сильно набрал в весе. Очень много для игрока высокого уровня — на 4,5 килограмма больше нормы, которую для него высчитали тренеры по физподготовке и нутриционисты.

Нужно сказать, что он отказывался взвешиваться. Мне говорили, что он не делал этого уже четыре месяца. Идеального веса у него не было с финала Лиги чемпионов. Недовольство Солари Иско связано как раз с этим, — сказал Инда в эфире El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Иско был недоволен тем, что Солари требовал от игроков взвешиваться каждый понедельник, и сам отказывался это делать.

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