У Иско перевес на 4,5 кг. Он отказывался взвешиваться при Солари

«Иско сильно набрал в весе. Очень много для игрока высокого уровня — на 4,5 килограмма больше нормы, которую для него высчитали тренеры по физподготовке и нутриционисты.

Нужно сказать, что он отказывался взвешиваться. Мне говорили, что он не делал этого уже четыре месяца. Идеального веса у него не было с финала Лиги чемпионов. Недовольство Солари Иско связано как раз с этим, — сказал Инда в эфире El Chiringuito.