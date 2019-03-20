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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри может стать главным тренером «Ромы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы».

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Источник: Reuters

Ранее римский клуб до конца нынешнего сезона возглавил Клаудио Раньери, который сменил на этом посту Эусебио Ди Франческо.

Как сообщает Corriere dello Sport, также на должность тренера «Ромы» претендует Джан Пьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет «Аталанту».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» может отправить в отставку Сарри во время перерыва на матчи национальных команд.

«Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее римская команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/8 финала с «Порту» (1:3 ДВ.

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