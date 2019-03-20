Сарри может стать главным тренером «Ромы»

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Ранее римский клуб до конца нынешнего сезона возглавил Клаудио Раньери, который сменил на этом посту Эусебио Ди Франческо.

Как сообщает Corriere dello Sport, также на должность тренера «Ромы» претендует Джан Пьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет «Аталанту».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» может отправить в отставку Сарри во время перерыва на матчи национальных команд.