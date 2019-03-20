Луческу удивило место Лобановского в списке лучших тренеров в истории

«Я был очень удивлён позицией, на которую поставили Лобановского. Когда он уехал работать за границу, то у него не было хороших результатов. Если посмотреть на другие сайты и рейтинги, например, на сайт УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям», — цитирует Луческу Telekomsport.ro.