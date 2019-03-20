Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Сербия
Футбол. Сборные
18:00
Ирак1
Сирия0
Футбол. Сборные
21.03
Саудовская Аравия
ОАЭ
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Казахстан
Шотландия
Футбол. Сборные
21.03
Косово
Дания
Все события
Фоторепортажи
17Макгрегор отпраздновал День святого Патрика в Америке
10Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ
20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу удивило место Лобановского в списке лучших тренеров в истории

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу заявил, что был удивлён месту, которое Валерию Лобановскому в списке лучших тренеров в истории отвёл французский журнал France Football.

Наверх
Источник: Reuters

Украинский тренер занял в этом списке шестое место, Луческу авторы поставили на 41-ю строчку.

«Я был очень удивлён позицией, на которую поставили Лобановского. Когда он уехал работать за границу, то у него не было хороших результатов. Если посмотреть на другие сайты и рейтинги, например, на сайт УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям», — цитирует Луческу Telekomsport.ro.

В свою очередь румынское издание Gazeta Sporturilor выпустила публикацию, в которой перечислила все достижения Лобановского. Авторы назвали статью «5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10 рейтинга».

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
Без капитана «Автомобилист» был жестко наказан в Уфе (видео)
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Бездомное «Динамо». Проклятие Петровского парка
Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»
Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь