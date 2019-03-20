Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Сербия
Футбол. Сборные
21.03
Саудовская Аравия
ОАЭ
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Казахстан
Шотландия
Футбол. Сборные
21.03
Косово
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Северная Ирландия
Эстония
Все события
Фоторепортажи
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» готова продать Коутинью за 85 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может покинуть клуб летом.

Наверх
Источник: Reuters

Как утверждает Calciomercato, каталонский клуб готов продать 26-летнего бразильца за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Основным претендентом на Коутинью является «Манчестер Юнайтед». Контракт бразильца с каталонским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Коутинью провел 41 матч за «Барселону», забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
Команда Кучерова выиграла чемпионат НХЛ с солидным преимуществом
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
50 лучших клубных тренеров мира: Пеп – 5-й, Моуринью – 13-й
Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»
Оппозиция Ханю: как россияне будут давать отпор японцу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь