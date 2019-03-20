СМИ: «Барселона» готова продать Коутинью за 85 миллионов фунтов стерлингов
Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может покинуть клуб летом.
Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может покинуть клуб летом.
Как утверждает Calciomercato, каталонский клуб готов продать 26-летнего бразильца за 85 миллионов фунтов стерлингов.
Основным претендентом на Коутинью является «Манчестер Юнайтед». Контракт бразильца с каталонским клубом истекает 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Коутинью провел 41 матч за «Барселону», забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.