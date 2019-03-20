СМИ: «Барселона» готова продать Коутинью за 85 миллионов фунтов стерлингов

Источник: Reuters

Как утверждает Calciomercato, каталонский клуб готов продать 26-летнего бразильца за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Основным претендентом на Коутинью является «Манчестер Юнайтед». Контракт бразильца с каталонским клубом истекает 30 июня 2023 года.