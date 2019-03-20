Ученый-генетик предложил клонировать Месси
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
По его мнению, клон сможет получить талант аргентинского футболиста.
— Медицина сейчас позволяет клонировать Месси, — приводит Mundo Deportivo слова Наварро. — Клон Лео смог бы унаследовать его талант. Мы действительно можем получить
Форвард «Барселоны» пять раз признавался лучшим футболистом мира. Он установил многочисленные рекорды каталонского клуба. В этом сезоне на его счету 29 голов в 26 матчах чемпионата Испании.