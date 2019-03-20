Ученый-генетик предложил клонировать Месси

— Медицина сейчас позволяет клонировать Месси, — приводит Mundo Deportivo слова Наварро. — Клон Лео смог бы унаследовать его талант. Мы действительно можем получить брата-близнеца Месси.

Форвард «Барселоны» пять раз признавался лучшим футболистом мира. Он установил многочисленные рекорды каталонского клуба. В этом сезоне на его счету 29 голов в 26 матчах чемпионата Испании.