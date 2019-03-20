Игор Тудор вновь возглавил «Удинезе»

«Удинезе» сменил тренера во второй раз за текущий сезон. Ранее в ноябре Давиде Никола заменил испанца Хулио Веласкеса.

Тудор, являющийся трехкратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», в прошлом сезоне уже тренировал «Удинезе»: в апреле 2018 года он возглавил клуб и спас его от вылета из серии А, после чего на его место пришел Веласкес.