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20 марта, источник: Р-Спорт

Игор Тудор вновь возглавил «Удинезе»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Хорват Игор Тудор вновь возглавил итальянский футбольный клуб «Удинезе», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Р-Спорт

«Удинезе» сменил тренера во второй раз за текущий сезон. Ранее в ноябре Давиде Никола заменил испанца Хулио Веласкеса.

Тудор, являющийся трехкратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», в прошлом сезоне уже тренировал «Удинезе»: в апреле 2018 года он возглавил клуб и спас его от вылета из серии А, после чего на его место пришел Веласкес.

«Удинезе» с 14 поражениями в 27 матчах идет на 16-м месте в чемпионате Италии.

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