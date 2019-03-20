СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
«Ювентус» не будет принимать участие в Международном кубке чемпионов — турнире, который проходит в США каждое лето.
«Ювентус» не будет принимать участие в Международном кубке чемпионов — турнире, который проходит в США каждое лето.
Как утверждает The New York Times, «бьянконери» не хотят появляться на американской территории
34-летний Роналду обвиняется американки Кэтрин Майорги, которое якобы случилось в 2009 году в