Английский игрок получил рекордную дисквалификацию за уклонение от допинг-теста

Эта дисквалификация является самой длительной в истории английского футбола.

Напомним, Йорверт отказался открывать дверь допинг-офицерам в сентябре 2018 года, так как за несколько дней до этого употребил кокаин. Позже 23-летний защитник признался в употреблении наркотика. «Питерборо» принял решение расторгнуть контракт с футболистом.

«Йорверт отстранён от всякой деятельности, связанной с футболом, на 4 года. Срок дисквалификации вступил в силу 3 октября 2018 года и будет действовать до 2 октября 2022 года», — говорится в заявлении FA.