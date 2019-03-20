Английский игрок получил рекордную дисквалификацию за уклонение от допинг-теста
Защитник «Питерборо» Джош Йорверт дисквалифицирован на 4 года за уклонение от
Защитник «Питерборо» Джош Йорверт дисквалифицирован на 4 года за уклонение от
Эта дисквалификация является самой длительной в истории английского футбола.
Напомним, Йорверт отказался открывать дверь
«Йорверт отстранён от всякой деятельности, связанной с футболом, на 4 года. Срок дисквалификации вступил в силу 3 октября 2018 года и будет действовать до 2 октября 2022 года», — говорится в заявлении FA.
Йорверт перешёл в «Питерборо» летом 2018 года из «Кроули».