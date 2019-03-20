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20 марта, источник: Чемпионат.com

Английский игрок получил рекордную дисквалификацию за уклонение от допинг-теста

Защитник «Питерборо» Джош Йорверт дисквалифицирован на 4 года за уклонение от допинг-теста, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

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Эта дисквалификация является самой длительной в истории английского футбола.

Напомним, Йорверт отказался открывать дверь допинг-офицерам в сентябре 2018 года, так как за несколько дней до этого употребил кокаин. Позже 23-летний защитник признался в употреблении наркотика. «Питерборо» принял решение расторгнуть контракт с футболистом.

«Йорверт отстранён от всякой деятельности, связанной с футболом, на 4 года. Срок дисквалификации вступил в силу 3 октября 2018 года и будет действовать до 2 октября 2022 года», — говорится в заявлении FA.

Йорверт перешёл в «Питерборо» летом 2018 года из «Кроули».

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