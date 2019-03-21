Фалькао может вернуться в «Атлетико»

Источник: AFP 2019

Сообщается, что «Атлетико» может подписать 33-летнего колумбийца в случае продажи форварда Антуана Гризманна, на которого претендуют несколько ведущих европейских клубов.

Отметим, что действующий контракт Фалькао с монегасками рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, футболист выступал в мадридском клубе с 2011 по 2013 год.