Фалькао может вернуться в «Атлетико»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перейти в мадридский «Атлетико».
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перейти в мадридский «Атлетико».
Сообщается, что «Атлетико» может подписать 33-летнего колумбийца в случае продажи форварда Антуана Гризманна, на которого претендуют несколько ведущих европейских клубов.
Отметим, что действующий контракт Фалькао с монегасками рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, футболист выступал в мадридском клубе с 2011 по 2013 год.
В текущем сезоне Фалькао принял участие в 31 матче, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.