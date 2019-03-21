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16:09 (мск), источник: Матч ТВ

Фалькао может вернуться в «Атлетико»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перейти в мадридский «Атлетико».

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Источник: AFP 2019

Сообщается, что «Атлетико» может подписать 33-летнего колумбийца в случае продажи форварда Антуана Гризманна, на которого претендуют несколько ведущих европейских клубов.

Отметим, что действующий контракт Фалькао с монегасками рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, футболист выступал в мадридском клубе с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне Фалькао принял участие в 31 матче, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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