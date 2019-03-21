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16:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус» не выступит на летнем турнире в США из-за возможного ареста Роналду

ТАСС, 21 марта. Футбольный клуб «Ювентус» не примет участие в Международном кубке чемпионов, который пройдет летом в США, из-за угрозы ареста нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на New York Times.

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Источник: Reuters

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.

Организаторы международного кубка приняли решение исключить итальянский клуб из турнира. Вместо него «Ювентус» выступит на турнире в Азии, матчи состоятся на территории Китая и Сингапура. Также участниками этого турнира станут английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.

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