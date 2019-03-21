СМИ: «Ювентус» не выступит на летнем турнире в США из-за возможного ареста Роналду
ТАСС, 21 марта. Футбольный клуб «Ювентус» не примет участие в Международном кубке чемпионов, который пройдет летом в США,
ТАСС, 21 марта. Футбольный клуб «Ювентус» не примет участие в Международном кубке чемпионов, который пройдет летом в США,
В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в
Организаторы международного кубка приняли решение исключить итальянский клуб из турнира. Вместо него «Ювентус» выступит на турнире в Азии, матчи состоятся на территории Китая и Сингапура. Также участниками этого турнира станут английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.