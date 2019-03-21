СМИ: «Ювентус» не выступит на летнем турнире в США из-за возможного ареста Роналду

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.