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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» оштрафует Кессье и Билью, устроивших потасовку во время игры с «Интером»

Полузащитники «Милана» Франк Кессье и Лукас Билья будут наказаны за поведение в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:3).

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, руководство россонери уведомило аргентинца и его агента, что оба игрока будут оштрафованы. Более того, Кессье, который в настоящий момент находится в расположении сборной Кот-д’Ивуара, может столкнуться с более серьёзными последствиями, поскольку его поведением остался крайне недоволен главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

Напомним, инцидент произошёл на 69-й минуте матча. Ивуариец был заменён и отправился на скамейку запасных, где находился аргентинец. После реплики Бильи в адрес одноклубника между ними завязалась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Партнёрам полузащитников пришлось разнимать их. После матча Билья и Кессье отправились в микст-зону, где выступили с публичными извинениями за своё поведение.

Милан
2:3
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, Тур 2817.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоЛучано Спаллетти
Голы
Темуе Бакайоко(Хакан Чалханоглу)57′
Матиас Весино(Лаутаро Мартинес)3′
Матео Пабло Музаккьо71′
Стефан де Фрай(Маттео Политано)51′
Лаутаро Мартинес67′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Самир Ханданович
2Давиде Калабрия
33Данило Д`Амброзио
13Алессио Романьоли
66′
18Квадво Асамоа
22Матео Пабло Музаккьо
6Стефан де Фрай
14Темуе Бакайоко
37Милан Шкриньяр
19Кшиштоф Пентек
5Роберто Гальярдини
90+3′
8Хесус Хоакин Сусо
79′
10Лаутаро Мартинес
10Хакан Чалханоглу
44Иван Перишич
68Рикардо Родригес
32′58′
8Матиас Весино
79′90′
63Патрик Кутроне
13Андреа Раноккиа
79Франк Кессье
69′
77Марсело Брозович
14′73′
12Андреа Конти
88′
20Борха Валеро
39Лукас Пакета
45′
16Маттео Политано
84′
7Самуэль Кастильехо
87Антонио Кандрева
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
18Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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