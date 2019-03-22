«Милан» оштрафует Кессье и Билью, устроивших потасовку во время игры с «Интером»
Полузащитники «Милана» Франк Кессье и Лукас Билья будут наказаны за поведение в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:3).
Полузащитники «Милана» Франк Кессье и Лукас Билья будут наказаны за поведение в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:3).
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, руководство россонери уведомило аргентинца и его агента, что оба игрока будут оштрафованы. Более того, Кессье, который в настоящий момент находится в расположении сборной Кот-д’Ивуара, может столкнуться с более серьёзными последствиями, поскольку его поведением остался крайне недоволен главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.
Напомним, инцидент произошёл на 69-й минуте матча. Ивуариец был заменён и отправился на скамейку запасных, где находился аргентинец. После реплики Бильи в адрес одноклубника между ними завязалась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Партнёрам полузащитников пришлось разнимать их. После матча Билья и Кессье отправились в
|Дженнаро Гаттузо
|Лучано Спаллетти
|Темуе Бакайоко(Хакан Чалханоглу)
|57′
|Матиас Весино(Лаутаро Мартинес)
|3′
|Матео Пабло Музаккьо
|71′
|Стефан де Фрай(Маттео Политано)
|51′
|Лаутаро Мартинес
|67′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Самир Ханданович
|2
|Давиде Калабрия
|33
|Данило Д`Амброзио
|13
|Алессио Романьоли
66′
|18
|Квадво Асамоа
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|6
|Стефан де Фрай
|14
|Темуе Бакайоко
|37
|Милан Шкриньяр
|19
|Кшиштоф Пентек
|5
|Роберто Гальярдини
90+3′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
79′
|10
|Лаутаро Мартинес
|10
|Хакан Чалханоглу
|44
|Иван Перишич
|68
|Рикардо Родригес
32′58′
|8
|Матиас Весино
79′90′
|63
|Патрик Кутроне
|13
|Андреа Раноккиа
|79
|Франк Кессье
69′
|77
|Марсело Брозович
14′73′
|12
|Андреа Конти
88′
|20
|Борха Валеро
|39
|Лукас Пакета
45′
|16
|Маттео Политано
84′
|7
|Самуэль Кастильехо
|87
|Антонио Кандрева
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)