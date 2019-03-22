«Милан» оштрафует Кессье и Билью, устроивших потасовку во время игры с «Интером»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, руководство россонери уведомило аргентинца и его агента, что оба игрока будут оштрафованы. Более того, Кессье, который в настоящий момент находится в расположении сборной Кот-д’Ивуара, может столкнуться с более серьёзными последствиями, поскольку его поведением остался крайне недоволен главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.



Напомним, инцидент произошёл на 69-й минуте матча. Ивуариец был заменён и отправился на скамейку запасных, где находился аргентинец. После реплики Бильи в адрес одноклубника между ними завязалась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Партнёрам полузащитников пришлось разнимать их. После матча Билья и Кессье отправились в микст-зону, где выступили с публичными извинениями за своё поведение.