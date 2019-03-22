СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Источник: Reuters

25-летний чемпион мира хочет сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде.

По информации Marca, Варан сообщил некоторым партнерам по команде о своем желании покинуть «Реал». Зинедин Зидан хотел бы сохранить защитника, но понимает, что ему вряд ли удастся убедить француза остаться.

В приобретении Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед».