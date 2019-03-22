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14:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Защитник «Реала» Рафаэль Варан решительно настроен покинуть Мадрид этим летом.

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Источник: Reuters

25-летний чемпион мира хочет сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде.

По информации Marca, Варан сообщил некоторым партнерам по команде о своем желании покинуть «Реал». Зинедин Зидан хотел бы сохранить защитника, но понимает, что ему вряд ли удастся убедить француза остаться.

В приобретении Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Рафаэль Варан выступает за «Реал» с 2011 года. На его счету 268 матчей за испанский клуб, 12 голов и 6 результативных передач.

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