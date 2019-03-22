СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду
Защитник «Реала» Рафаэль Варан решительно настроен покинуть Мадрид этим летом.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан решительно настроен покинуть Мадрид этим летом.
25-летний чемпион мира хочет сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде.
По информации Marca, Варан сообщил некоторым партнерам по команде о своем желании покинуть «Реал». Зинедин Зидан хотел бы сохранить защитника, но понимает, что ему вряд ли удастся убедить француза остаться.
В приобретении Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Рафаэль Варан выступает за «Реал» с 2011 года. На его счету 268 матчей за испанский клуб, 12 голов и 6 результативных передач.