Лукаку рассказал, как его изменил Ибрагимович

«Всё, что я узнал от Златана, было великолепно, от его историй, которые он рассказывал об игре за «Интер», «Милан», «Барселону» и даже «Аякс», до работы с ним на поле. Я видел, насколько он конкурентоспособен.

Помню одну тренировку. Во время матчей мы никогда не играли за одну команду, поскольку оба действуем на позиции нападающего. В какой-то момент возникла ситуация 50 на 50. И он пошёл на меня!