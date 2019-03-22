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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку рассказал, как его изменил Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о совместной работе с экс-форвардом команды Златаном Ибрагимовичем.

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Источник: Reuters

«Всё, что я узнал от Златана, было великолепно, от его историй, которые он рассказывал об игре за «Интер», «Милан», «Барселону» и даже «Аякс», до работы с ним на поле. Я видел, насколько он конкурентоспособен.

Помню одну тренировку. Во время матчей мы никогда не играли за одну команду, поскольку оба действуем на позиции нападающего. В какой-то момент возникла ситуация 50 на 50. И он пошёл на меня!

«Тогда я понял, насколько этот парень готов конкурировать и сражаться за своё место. Вот почему он изменил меня. Это было откровением. Ему пришлось бороться, чтобы оказаться там, где он находится. Я научился концентрироваться, много работать и получать от этого удовольствие. Со Златаном также можно хорошо повеселиться. Его личность помогала команде в раздевалке», — приводит слова Лукаку пресс-служба «МЮ».

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