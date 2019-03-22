Шевченко: Пёнтек — мой наследник

«Пёнтек — мой наследник. У него невероятный инстинкт и голевое чутьё. Он хорошо бьёт обеими ногами и отлично играет головой. Кшиштоф очень помогает «Милану», — сказал Шевченко в интервью Sport Mediaset.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пёнтек забил 19 голов в 27 матчах. Ещё 8 мячей форвард записал в актив в 4 встречах в Кубке Италии.