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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко: Пёнтек — мой наследник

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, поделился мнением о нападающем россонери Кшиштофе Пёнтеке.

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«Пёнтек — мой наследник. У него невероятный инстинкт и голевое чутьё. Он хорошо бьёт обеими ногами и отлично играет головой. Кшиштоф очень помогает «Милану», — сказал Шевченко в интервью Sport Mediaset.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пёнтек забил 19 голов в 27 матчах. Ещё 8 мячей форвард записал в актив в 4 встречах в Кубке Италии.

«Милан», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 29-м туре команда Дженнаро Гаттузо встретится с «Сампдорией». Игра состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 30 марта и начнётся в 22:30 мск.

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