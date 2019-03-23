«Рома» может отстранить Джеко от матча с «Наполи» из-за стычки с Эль-Шарави

Источник: AP 2019

По информации издания, два футболиста сильно повздорили в перерыве выездной встречи 28-го тура со СПАЛом (1:2). Перепалка практически переросла в драку, но одноклубники вовремя растащили игроков.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери и другие представители клуба считают, что виновником конфликта является Джеко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эдин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах.