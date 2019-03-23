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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» может отстранить Джеко от матча с «Наполи» из-за стычки с Эль-Шарави

Руководство «Ромы» рассматривает вариант с отстранением нападающего Эдина Джеко от предстоящего домашнего матча 29-го тура итальянской Серии А с «Наполи» из-за стычки с форвардом команды Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2019

По информации издания, два футболиста сильно повздорили в перерыве выездной встречи 28-го тура со СПАЛом (1:2). Перепалка практически переросла в драку, но одноклубники вовремя растащили игроков.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери и другие представители клуба считают, что виновником конфликта является Джеко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эдин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах.

Матч «Рома» — «Наполи» состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 31 марта и начнётся в 16:00 мск.

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