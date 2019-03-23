Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»

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Ранее Погба сказал, что любой футболист мечтает играть за мадридский «Реал». По мнению испанского издания, это свидетельствует о желании француза перейти в стан «сливочных».

Помешать трансферу Поля в «Реал» может нежелание руководства «красных дьяволов» расставаться с ним. Кроме того, в контракте полузащитника не прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах.