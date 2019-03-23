Франк де Бур о провале в «Интере»: Я работал с гнилым коллективом
Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А.
Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А.
«Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.
Я работал с гнилой группой [футболистов], но мне не давали возможность убрать из состава отдельных игроков.
Возможно, я должен был быть усерднее, потому что если ты хочешь перемен, многое нужно сделать прямо сразу.
Возможно, я хотел стать другом для каждого, но это невозможно", — сказал де Бур.