Франк де Бур о провале в «Интере»: Я работал с гнилым коллективом

Источник: Reuters

«Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.

Я работал с гнилой группой [футболистов], но мне не давали возможность убрать из состава отдельных игроков.

Возможно, я должен был быть усерднее, потому что если ты хочешь перемен, многое нужно сделать прямо сразу.