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21:22 (мск), источник: Sports.Ru

Франк де Бур о провале в «Интере»: Я работал с гнилым коллективом

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А.

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Источник: Reuters

«Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.

Я работал с гнилой группой [футболистов], но мне не давали возможность убрать из состава отдельных игроков.

Возможно, я должен был быть усерднее, потому что если ты хочешь перемен, многое нужно сделать прямо сразу.

Возможно, я хотел стать другом для каждого, но это невозможно", — сказал де Бур.

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