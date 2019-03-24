«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои
Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума
Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума
В январе игроком активно интересовалась мюнхенская «Бавария», однако «Челси» отказался от сделки. Ранее стало известно, что в борьбу за
«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» (57) — шестое.