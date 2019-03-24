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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои

Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

В январе игроком активно интересовалась мюнхенская «Бавария», однако «Челси» отказался от сделки. Ранее стало известно, что в борьбу за Хадсона-Одои включились дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Контракт Каллума с лондонцами рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие в 6 матчах. В Лиге Европы Хадсон-Одои забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 встречах.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» (57) — шестое.

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