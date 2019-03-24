Азар опроверг слухи о договоренности с «Реалом»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Эден Азар опроверг слухи о том, что достиг договоренности о заключении контракта с мадридским «Реалом».
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Эден Азар опроверг слухи о том, что достиг договоренности о заключении контракта с мадридским «Реалом».
По данным испанских СМИ, бельгийский хавбек согласовал условия пятилетнего контракта с «Королевским клубом» после того, как провел переговоры с главным тренером испанской команды Зинедином Зиданом.
«Сведения в СМИ не соответствуют действительности. Я сконцентрирован на матче (отборочного турнира чемпионата Европы) с командой Кипра, думаю только об этом», — приводит Sky Sports слова 28-летнего футболиста.
Контракт Азара с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе «Челси» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов.