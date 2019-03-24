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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

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Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте в голосовании — бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14%). Тройку лучших легионеров в истории чемпионата Англии замкнул экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона (12%).

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Анри выступал в составе «Арсенала» с 1999 по 2007 год. Французский форвард провёл за лондонцев 258 матчей в английской Премьер-лиге и забил 175 голов. Вместе с «Арсеналом» Анри дважды становился чемпионом Англии. Позже французский футболист входил в тренерский штаб лондонской команды.

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