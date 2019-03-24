Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской
Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте в голосовании — бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14%). Тройку лучших легионеров в истории чемпионата Англии замкнул
Анри выступал в составе «Арсенала» с 1999 по 2007 год. Французский форвард провёл за лондонцев 258 матчей в английской