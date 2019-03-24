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13:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Аякс» требует от «Барселоны» за футболиста де Лигта €100 млн

ТАСС, 24 марта. Амстердамский «Аякс» готов продать защитника Маттейса де Лигта испанской «Барселоне» за €100 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2019

Как сообщается, ранее «Барселона» предложила €60 млн за 19-летнего футболиста, однако предложенная сумма не устроила руководство «Аякса». По информации источника, голландец хочет перейти только в испанский клуб, несмотря на интерес со стороны итальянского «Ювентуса», немецкой «Баварии», французского ПСЖ и испанского «Реала».

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Также отмечается, что переход голландца в «Барселону» не выгоден агенту футболиста Мино Райоле, которого больше устраивают предложения других европейских клубов.

Де Лигт является выпускником футбольной академии «Аякса», он дебютировал за основную команду в 2016 году. Де Лигт с 18 лет является капитаном «Аякса», игрок провел 104 матча за амстердамский клуб, забив 10 мячей. За сборную Нидерландов де Лигт сыграл в 14 встречах.

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