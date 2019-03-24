СМИ: «Аякс» требует от «Барселоны» за футболиста де Лигта €100 млн

Источник: AFP 2019

Как сообщается, ранее «Барселона» предложила €60 млн за 19-летнего футболиста, однако предложенная сумма не устроила руководство «Аякса». По информации источника, голландец хочет перейти только в испанский клуб, несмотря на интерес со стороны итальянского «Ювентуса», немецкой «Баварии», французского ПСЖ и испанского «Реала».

Читайте также В поисках новых Пике и Бускетса Перейдут ли де Лигт и де Йонг в «Барселону»?

Также отмечается, что переход голландца в «Барселону» не выгоден агенту футболиста Мино Райоле, которого больше устраивают предложения других европейских клубов.