СМИ: «Аякс» требует от «Барселоны» за футболиста де Лигта €100 млн
ТАСС, 24 марта. Амстердамский «Аякс» готов продать защитника Маттейса де Лигта испанской «Барселоне» за €100 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
ТАСС, 24 марта. Амстердамский «Аякс» готов продать защитника Маттейса де Лигта испанской «Барселоне» за €100 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
Как сообщается, ранее «Барселона» предложила €60 млн за 19-летнего футболиста, однако предложенная сумма не устроила руководство «Аякса». По информации источника, голландец хочет перейти только в испанский клуб, несмотря на интерес со стороны итальянского «Ювентуса», немецкой «Баварии», французского ПСЖ и испанского «Реала».
Де Лигт является выпускником футбольной академии «Аякса», он дебютировал за основную команду в 2016 году. Де Лигт с 18 лет является капитаном «Аякса», игрок провел 104 матча за амстердамский клуб, забив 10 мячей. За сборную Нидерландов де Лигт сыграл в 14 встречах.