«Манчестер Сити» потребует извинений у Хёнесса за слова про шейха и цену на газ

Источник: AFP 2019

Ранее Хёнесс сказал, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола идёт к Мансуру, когда ему нужен игрок за € 100 млн. По словам президента «Баварии», шейх без особых проблем выделяет эту сумму, после чего немного повышает цену на газ, чтобы сразу же возместить потраченные средства.

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В «Сити» разозлились из-за комментария Ули. Представители «горожан» считают бредом, что президент мюнхенского клуба, осуждённый за налоговое мошенничество, позволяет себе в таком ключе говорить об их методах ведения бизнеса.

«Это слова самодовольного, высокомерного эгоиста. Мы также обеспокоены, что в заявлении Хёнесса может присутствовать расистский подтекст», — сказал источник издания в «Сити».