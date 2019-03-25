6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине
Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!
Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!
Говорят, культура — отражение жизни. Но, бывает, и наоборот.
Этот эпизод воплотился в реальность 17 марта 2019 года в матче чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Почти
По словам Найяна, владеющего сейчас дизайнерской компанией, он смотрел игру «Бетиса» с «Барселоной», однако не обратил внимания на совпадение, пока ему не позвонил друг.
«Я рад, что моя единственная картина принесла мне столько славы, — сказал с улыбкой Найян. — Её опубликовали в испанских, аргентинских и индийских СМИ. Футболка “Барселоны” очень яркая, поэтому я решил нарисовать соперников в
Анатолий Романов
|Солар Кике Сетьен
|Эрнесто Вальверде
|Лорен Морон(Диего Лайнес)
|82′
|Лионель Месси
|18′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|45+2′
|Луис Суарес(Жерар Пике)
|63′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|85′
|13
|Пау Лопес
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|Марк Бартра
|20
|Сержи Роберто
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|18
|Жорди Альба
|23
|Аисса Манди
|3
|Жерар Пике
|11
|Кристиан Тельо
|15
|Клеман Лангле
52′
|6
|Серхио Каналес
|22
|Артуро Видаль
|10
|Родригес Руис Хесе
|5
|Серхио Бускетс
|18
|Андрес Гуардадо
16′
|10
|Лионель Месси
|17
|Санчес Родригес Хоакин
67′
|4
|Иван Ракитич
88′
|24
|Эмерсон
|21
|Карлес Аленья
|21
|Джовани Ло Сельсо
68′
|8
|Артур
64′
|22
|Диего Лайнес
|2
|Нелсон Семеду
67′
|14
|Виллиам Карвалью
75′
|9
|Луис Суарес
90′
|16
|Лорен Морон
|7
|Филиппе Коутинью
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)