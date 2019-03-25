6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине

Источник: AFP 2019

Говорят, культура — отражение жизни. Но, бывает, и наоборот. Что-то происходит в реальности после того, как это появилось, например, в воображении художника. Шесть лет назад студент из Бангладеш Суас Найян нарисовал картину, на которой изобразил Лионеля Месси. На его рисунке, который подчёркивал гениальность аргентинца, игрок «Барселоны» под десятым номером убегал от группы футболистов в бело-зелёной форме с вертикальными полосами. В 2013 году изображение было опубликовано на странице фанатов футбола под названием Plaantik.

Этот эпизод воплотился в реальность 17 марта 2019 года в матче чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Почти точь-в-точь! Месси преследуют соперники, хватают за футболку, а сам он наклоняет голову. Разве что аргентинец убегал от группы из четырёх игроков, а не от пяти, как на картине. И как будто специально для пущей схожести Месси побрился перед игрой в Севилье. Кстати, во встрече с «Бетисом» нападающий действительно был в ударе, сделал хет-трик, забив в том числе великолепным ударом со штрафного.

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По словам Найяна, владеющего сейчас дизайнерской компанией, он смотрел игру «Бетиса» с «Барселоной», однако не обратил внимания на совпадение, пока ему не позвонил друг.

«Я рад, что моя единственная картина принесла мне столько славы, — сказал с улыбкой Найян. — Её опубликовали в испанских, аргентинских и индийских СМИ. Футболка “Барселоны” очень яркая, поэтому я решил нарисовать соперников в бело-зелёных цветах, чтобы Месси оставался в фокусе. Я не думал именно о “Бетисе”. Думал о тонах. Вообще я поклонник “Барселоны”, но восхищаюсь всеми великими игроками. Хотел нарисовать серию картин, отражающих и удар Криштиану Роналду, и игру Хави. Но после картины с Месси я не смог закончить всё остальное».