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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине

Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!

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Источник: AFP 2019

Говорят, культура — отражение жизни. Но, бывает, и наоборот. Что-то происходит в реальности после того, как это появилось, например, в воображении художника. Шесть лет назад студент из Бангладеш Суас Найян нарисовал картину, на которой изобразил Лионеля Месси. На его рисунке, который подчёркивал гениальность аргентинца, игрок «Барселоны» под десятым номером убегал от группы футболистов в бело-зелёной форме с вертикальными полосами. В 2013 году изображение было опубликовано на странице фанатов футбола под названием Plaantik.

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Этот эпизод воплотился в реальность 17 марта 2019 года в матче чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Почти точь-в-точь! Месси преследуют соперники, хватают за футболку, а сам он наклоняет голову. Разве что аргентинец убегал от группы из четырёх игроков, а не от пяти, как на картине. И как будто специально для пущей схожести Месси побрился перед игрой в Севилье. Кстати, во встрече с «Бетисом» нападающий действительно был в ударе, сделал хет-трик, забив в том числе великолепным ударом со штрафного.

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По словам Найяна, владеющего сейчас дизайнерской компанией, он смотрел игру «Бетиса» с «Барселоной», однако не обратил внимания на совпадение, пока ему не позвонил друг.

«Я рад, что моя единственная картина принесла мне столько славы, — сказал с улыбкой Найян. — Её опубликовали в испанских, аргентинских и индийских СМИ. Футболка “Барселоны” очень яркая, поэтому я решил нарисовать соперников в бело-зелёных цветах, чтобы Месси оставался в фокусе. Я не думал именно о “Бетисе”. Думал о тонах. Вообще я поклонник “Барселоны”, но восхищаюсь всеми великими игроками. Хотел нарисовать серию картин, отражающих и удар Криштиану Роналду, и игру Хави. Но после картины с Месси я не смог закончить всё остальное».

Анатолий Романов

Бетис
1:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 2817.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera), 54172 зрителя
Главные тренеры
Солар Кике СетьенЭрнесто Вальверде
Голы
Лорен Морон(Диего Лайнес)82′
Лионель Месси18′
Лионель Месси(Луис Суарес)45+2′
Луис Суарес(Жерар Пике)63′
Лионель Месси(Иван Ракитич)85′
Составы команд
13Пау Лопес
1Марк-Андре тер Штеген
5Марк Бартра
20Сержи Роберто
12Решел да Силва Жуниор Сидней
18Жорди Альба
23Аисса Манди
3Жерар Пике
11Кристиан Тельо
15Клеман Лангле
52′
6Серхио Каналес
22Артуро Видаль
10Родригес Руис Хесе
5Серхио Бускетс
18Андрес Гуардадо
16′
10Лионель Месси
17Санчес Родригес Хоакин
67′
4Иван Ракитич
88′
24Эмерсон
21Карлес Аленья
21Джовани Ло Сельсо
68′
8Артур
64′
22Диего Лайнес
2Нелсон Семеду
67′
14Виллиам Карвалью
75′
9Луис Суарес
90′
16Лорен Морон
7Филиппе Коутинью
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
10Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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