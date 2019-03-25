«Кардифф» отказывается платить за трансфер Салы из-за ошибки в контракте

Источник: AFP 2019

Трагическая история со смертью футболиста над Ла-Маншем обрастает всё большим количеством подробностей. Ранее стало известно, что контракт с клубом был заполнен с ошибками, в связи с чем документы вернулись из АПЛ в «Кардифф» на доработку. Тогда же сообщалось, что из-за этого семья Эмилиано Салы не получит положенного ей пенсионного отчисления. Но у этой ошибки в контракте могут быть более важные последствия.

20 марта в ФИФА обязали «Кардифф» ответить на запрос «Нанта»: французский клуб официально подал жалобу в связи с невыплатой первого транша за игрока. Так вот, по информации The Telegraph, сегодня валлийский клуб обнародовал свою позицию.

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Контракт «Кардиффа» с Салой был заключён с некоторыми ошибками. Сумма выкупа не была правильным образом распределена по траншам на весь срок действия контракта. Это ошибка клуба, в АПЛ трансфер не зарегистрировали и отправили контракт обратно на доработку. Другую ошибку совершили в Федерациях футбола Уэльса и Франции: не успели подписать бумаги о смене игроком лиги в предписанные сроки. Сам Сала, который уже подписал контракт, должен был подписать новый пакет документов заново. Именно в этом позиция клуба: контракт, подписанный игроком, недействителен, а значит, платить за него не надо.