СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести футболиста «Лестера» Магуайра за €105 млн

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Магуайра €88 млн летом после чемпионата мира в России, где англичанин хорошо себя проявил. «Лестер» отклонил это предложение, потребовав сумму не менее €93 млн.

Магуайр в сентябре подписал новый контракт с «Лестером». По данным источника, теперь клуб хочет выручить за 26-летнего защитника €105 млн. В случае срыва трансфера, «Манчестер Юнайтед» попытается купить центрального защитника итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.