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17:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести футболиста «Лестера» Магуайра за €105 млн

ТАСС, 25 марта. Английский «Манчестер Юнайтед» готов купить защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра за 90 млн (около €105 млн). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Dailystar.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Магуайра €88 млн летом после чемпионата мира в России, где англичанин хорошо себя проявил. «Лестер» отклонил это предложение, потребовав сумму не менее €93 млн.

Магуайр в сентябре подписал новый контракт с «Лестером». По данным источника, теперь клуб хочет выручить за 26-летнего защитника €105 млн. В случае срыва трансфера, «Манчестер Юнайтед» попытается купить центрального защитника итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.

В этом сезоне в составе «Лестера» Магуайр провел 27 матчей и забил три мяча. В составе сборной Англии защитник провел 17 матчей и забил один мяч.

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