СМИ: «Реал» готов заплатить за футболиста ПСЖ Мбаппе €280 млн

Источник: AFP 2019

После возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана «Реал» готовится к существенному обновлению в атаке. Зидан назвал Мбаппе целью номер один для клуба. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес может начать работу над этим трансфером уже в ближайшие недели. По данным источника, «Реал» предложит за 20-летнего француза €280 млн.

Мбаппе является двукратным чемпионом Франции в составе «Монако» и ПСЖ. В 2018 году нападающий в составе сборной Франции стал чемпионом мира. На турнире он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу, Международная федерация футбола признала его лучшим молодым игроком чемпионата.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча во всех турнирах и забил 31 гол.