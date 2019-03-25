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18:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» готов заплатить за футболиста ПСЖ Мбаппе €280 млн

ТАСС, 25 марта. Испанский футбольный клуб «Реал» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе за €280 млн. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журнал France Football.

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Источник: AFP 2019

После возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана «Реал» готовится к существенному обновлению в атаке. Зидан назвал Мбаппе целью номер один для клуба. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес может начать работу над этим трансфером уже в ближайшие недели. По данным источника, «Реал» предложит за 20-летнего француза €280 млн.

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Мбаппе является двукратным чемпионом Франции в составе «Монако» и ПСЖ. В 2018 году нападающий в составе сборной Франции стал чемпионом мира. На турнире он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу, Международная федерация футбола признала его лучшим молодым игроком чемпионата.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча во всех турнирах и забил 31 гол.

На данный момент «Реал» занимает в чемпионате Испании третье место, набрав 54 очка после 28 игр и отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. На втором месте находится «Атлетико» с 56 очками.

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