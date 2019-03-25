Текущие события
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия
Экваториальная Гвинея
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан0
Литва0
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Черногория
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд0
Уругвай4
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Индонезия2
Футбол. Сборные
10:30
Китай0
Узбекистан1
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» рассматривает трёх вратарей в качестве возможной замены Силлессену

«Барселона» в летнее трансферное окно может расстаться с голландским вратарём Яспером Силлессеном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
Источник: AFP 2019

По данным источника, каталонский клуб готов продать голкипера за € 30 млн, что составляет половину от суммы отступных по его контракту. В данный момент у Сисселлена нет конкретных предложений, но в «Барселоне» полагают, что он решит уйти, если у него появится вариант с большим клубом.

В качестве возможной замены голландцу «Барселона» рассматривает трёх вратарей: Андре Онану («Аякс»), Коэна Кастельса («Вольфсбург») и Пау Лопеса («Бетис»).

29-летний Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с «Барселоной» действителен до 2021 года.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов
Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит»
«Мы — маленькие мальчики»: лучший лыжник мира боится россиянина
Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях (фото)
Мадридский «Реал» готов купить чемпиона мира за рекордную сумму
Гражданская жена Александра Кокорина раскрыла имя их сына
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь