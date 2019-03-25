«Барселона» рассматривает трёх вратарей в качестве возможной замены Силлессену

По данным источника, каталонский клуб готов продать голкипера за € 30 млн, что составляет половину от суммы отступных по его контракту. В данный момент у Сисселлена нет конкретных предложений, но в «Барселоне» полагают, что он решит уйти, если у него появится вариант с большим клубом.