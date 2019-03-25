21 год назад Хави и Пуйоль впервые сыграли за основу «Барселоны». Их выпустил Моуринью
Для Жозе это тоже был первый матч в качестве главного.
Для Жозе это тоже был первый матч в качестве главного.
24 марта 1998 года в полуфинале Копа Каталуния «Барса» отправилась на выезд в Льейду. Луи ван Гал доверил право руководить командой 35-летнему помощнику Жозе Моуринью.
Вместе с основой поехали ребята из кантеры: среди них были уже подписавший профессиональный контракт 19-летний Карлес Пуйоль, а также 18-летний Хави Эрнандес.
Хави всего пару дней тренировался с основой, но Жозе решил выпустить его и Пуйоля в стартовом составе. Полузащитнику даже выдали форму с номером 4 — в более серьезных турнирах ее носил Пеп Гвардиола.
«Барселона» победила 2:1 — оба гола забил Жофре Матеу. У хозяев на последних минутах со свободного удара забил Тито Виланова (да-да, он). Удар назначили после того, как Витор Байа взял в руки мяч после паса Пуйоля.
На видео в стенке легко разглядеть и самого Карлеса.
Получается, первый гол в тренерской карьере Жозе пропустил как раз от Вилановы. Кстати, во время матча никто не понял, что командой руководит Моуринью (ван Гал тоже был на скамейке), но на
«Сегодня на поле вышли игроки, которые редко играют, — сказал тогда Моуринью. — Но мы действовали как профессионалы и победили. После прихода Луи ван Гала в клубе ведется работа с молодыми футболистами, поэтому дать им сыграть в этом матче было логично».
Финал Копа Каталуния состоялся в июне. «Барселона» проиграла клубу «Европа» в серии пенальти. Пуйоль в том матче не играл, а Хави выпустили на замену на 66-й минуте. И в серии пенальти он не забил решающий удар.
Хави это не помешало. В августе он вышел на поле в официальном матче и забил единственный гол «Барселоны» в ворота «Мальорки» — «Барса» тогда проиграла 1:2.