21 год назад Хави и Пуйоль впервые сыграли за основу «Барселоны». Их выпустил Моуринью

Источник: AFP 2019

Когда-то в Каталонии проходил товарищеский турнир Копа Каталуния. Как понятно из названия, в нем принимали участие местные команды, в том числе и «Барселона». Понятно, что с основой «Барсы» было бы неинтересно, поэтому в таких матчах ее тренеры выпускали полуторные составы: с основными игроками выходили глубокие запасные и молодые игроки.

24 марта 1998 года в полуфинале Копа Каталуния «Барса» отправилась на выезд в Льейду. Луи ван Гал доверил право руководить командой 35-летнему помощнику Жозе Моуринью.

Вместе с основой поехали ребята из кантеры: среди них были уже подписавший профессиональный контракт 19-летний Карлес Пуйоль, а также 18-летний Хави Эрнандес.

Хави всего пару дней тренировался с основой, но Жозе решил выпустить его и Пуйоля в стартовом составе. Полузащитнику даже выдали форму с номером 4 — в более серьезных турнирах ее носил Пеп Гвардиола.

«Барселона» победила 2:1 — оба гола забил Жофре Матеу. У хозяев на последних минутах со свободного удара забил Тито Виланова (да-да, он). Удар назначили после того, как Витор Байа взял в руки мяч после паса Пуйоля.

На видео в стенке легко разглядеть и самого Карлеса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pP_3TM4mqpY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Получается, первый гол в тренерской карьере Жозе пропустил как раз от Вилановы. Кстати, во время матча никто не понял, что командой руководит Моуринью (ван Гал тоже был на скамейке), но на пресс-конференцию пришел именно португалец и объяснил, что именно он руководил командой.

«Сегодня на поле вышли игроки, которые редко играют, — сказал тогда Моуринью. — Но мы действовали как профессионалы и победили. После прихода Луи ван Гала в клубе ведется работа с молодыми футболистами, поэтому дать им сыграть в этом матче было логично».

Финал Копа Каталуния состоялся в июне. «Барселона» проиграла клубу «Европа» в серии пенальти. Пуйоль в том матче не играл, а Хави выпустили на замену на 66-й минуте. И в серии пенальти он не забил решающий удар.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nGQ4-ZB3Bn0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.