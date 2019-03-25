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18:48 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Виталий Кутузов: Не знаю, почему брестское «Динамо» отозвало мою кандидатуру в исполком АБФФ

Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов объяснил, почему хотел возглавить АБФФ, сообщает football.by.

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Источник: Tribuna.com Беларусь

— Почему вы все-таки хотели баллотироваться на пост председателя АБФФ?

— Хотелось отдать долг стране. Потому что я в ней родился, вырос, она дала мне образование, благодаря ей я прошел путь от простой ДЮСШ до серии «А». Путь был сложный, и мне где-то и повезло. Не знаю, почему так получилось, может, я под счастливой звездой родился. Но мне хотелось бы, чтобы наши дети — юные футболисты зависели не от везения, а от качества проведенной с ними работы. У нас хватает ребят с хорошими данными, но с ними нужно правильно работать.

Поэтому мне хотелось применить мои знания на практике. Должность председателя, в принципе, не имела для меня большого значения. Я был уже рад возможности выдвинуться в члены исполкома от брестского «Динамо», потому что это давало шанс что-то сделать.

— Все-таки разочарованы тем, что вас никто не выдвинул для участия в выборах?

— Разочарования как такового нет. Пост председателя не был для меня самоцелью. Огорчен только тем, что хотелось что-то сделать, применить свои знания, но пока нет такой возможности. Надеюсь, она еще появится.

— Брестское «Динамо» выдвигало вас в члены исполкома, а потом отозвало кандидатуру. Для вас это стало неожиданностью?

— Да, и я пока не знаю, почему. Мне очень жаль, что так вышло, потому что изначально предложение было весьма заманчивым, и я с удовольствием его принял. Я все-таки вырос в Брестской области, играл за сборную области, знаю многих тренеров, мы там и семинар для них недавно проводили… Но, наверное, потом что-то изменилось.

— У вас еще есть какие-то надежды попасть в федерацию?

— Разве что в гости могу туда прийти :). А так я, наверное, уже сделал все, что мог. Я хотел помочь, как-то изменить ситуацию и мной двигали не меркантильные интересы. Но претензий у меня ни к кому нет, я смотрю на все с позитивной стороны и желаю новому руководству и исполкому найти и устранить проблемы, которые мешают сделать наш футбол сильным, — сказал Кутузов.

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