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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера сливочных. Его слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Моуринью признал, что Зидан сумел за краткий срок реанимировать команду и помог выиграть ей три Лиги чемпионов подряд, но это не делает Зидана настоящим тренером. «Для начала он должен привить “Реалу” свою философию игры, покупать и продавать игроков, принимать решения и строить новую команду», — заявил португалец.

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По мнению Моуринью, Зидан не является идеальным вариантом для мадридцев на сегодняшний день.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и три сезона подряд приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. 11 марта 2019-го было объявлено о его возвращении в команду.

Моуринью тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» побеждал в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

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