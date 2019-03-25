Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером

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Моуринью признал, что Зидан сумел за краткий срок реанимировать команду и помог выиграть ей три Лиги чемпионов подряд, но это не делает Зидана настоящим тренером. «Для начала он должен привить “Реалу” свою философию игры, покупать и продавать игроков, принимать решения и строить новую команду», — заявил португалец.

По мнению Моуринью, Зидан не является идеальным вариантом для мадридцев на сегодняшний день.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и три сезона подряд приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. 11 марта 2019-го было объявлено о его возвращении в команду.