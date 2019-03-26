Бывший футболист «Спартака» заинтересовал «Барселону»
Каталонская «Барселона» может пополниться голландским нападающим «Севильи» Квинси Промесом. Об этом сообщает издание OKDiario.
Каталонская «Барселона» может пополниться голландским нападающим «Севильи» Квинси Промесом. Об этом сообщает издание OKDiario.
Об интересе
Промес присоединился к «Севилье» за сутки до закрытия летнего трансферного окна — 31 августа 2018-го. До этого голландец защищал цвета московского «Спартака». В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Промес выступал в «Спартаке» с 2014 года. Он забил 66 мячей в 135 матчах за клуб.
В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч за «Севилью» во всех турнирах. Он по разу отличился в матчах чемпионата Испании и Лиги Европы. Промес также привлекается к играм сборной. В 2019-м на его счету два матча в составе национальной команды Нидерландов.