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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист «Спартака» заинтересовал «Барселону»

Каталонская «Барселона» может пополниться голландским нападающим «Севильи» Квинси Промесом. Об этом сообщает издание OKDiario.

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Источник: Reuters

Об интересе сине-гранатовых рассказал бывший главный редактор издания Marca и комментатор Эдуардо Инда. По его словам, руководство каталонского клуба ценит разносторонность 27-летнего Промеса. По его информации, сумма отступных в контракте голландца — 150 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Промес присоединился к «Севилье» за сутки до закрытия летнего трансферного окна — 31 августа 2018-го. До этого голландец защищал цвета московского «Спартака». В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Промес выступал в «Спартаке» с 2014 года. Он забил 66 мячей в 135 матчах за клуб.

В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч за «Севилью» во всех турнирах. Он по разу отличился в матчах чемпионата Испании и Лиги Европы. Промес также привлекается к играм сборной. В 2019-м на его счету два матча в составе национальной команды Нидерландов.

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