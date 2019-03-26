Бывший футболист «Спартака» заинтересовал «Барселону»

Источник: Reuters

Об интересе сине-гранатовых рассказал бывший главный редактор издания Marca и комментатор Эдуардо Инда. По его словам, руководство каталонского клуба ценит разносторонность 27-летнего Промеса. По его информации, сумма отступных в контракте голландца — 150 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Промес присоединился к «Севилье» за сутки до закрытия летнего трансферного окна — 31 августа 2018-го. До этого голландец защищал цвета московского «Спартака». В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Промес выступал в «Спартаке» с 2014 года. Он забил 66 мячей в 135 матчах за клуб.