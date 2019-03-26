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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна

«Барселона» не будет покупать французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По данным источника, каталонский клуб был готов приобрести футболиста прошлым летом, но теперь он больше не входит в сферу его интересов. Ближайшим летом сумма отступных за форварда составит € 120 млн, а через год она увеличится до € 200 млн.

28-летний Гризманн перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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