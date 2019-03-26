Кьеза стал главной целью «Ювентуса» в летнее трансферное окно

По данным источника, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Кьезы в качестве главной цели в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 60−70 млн. Впрочем, приобрести хавбека будет непросто, так как он также входит в сферу интересов «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Реала».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.