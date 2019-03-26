Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Финляндия
Футбол. Сборные
20:00
Нигерия
Египет
Футбол. Сборные
20:00
Сенегал
Мали
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Аргентина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швейцария
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Ирландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Норвегия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Мальта
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Тунис
Футбол. Сборные
22:45
Чехия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:45
Гибралтар
Эстония
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Колумбия1
Футбол. Сборные
13:30
Япония1
Боливия0
Футбол. Сборные
27.03
США
Чили
Футбол. Сборные
27.03
Гондурас
Эквадор
Футбол. Сборные
27.03
Сальвадор
Перу
Футбол. Сборные
27.03
Мексика
Парагвай
Футбол. Сборные
27.03
Коста-Рика
Ямайка
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.

Наверх
Читайте также
Погба подарил игрокам сборной Франции чемпионские перстни

По информации источника, в английском клубе планируют продлить контракт с французским футболистом. Ранее сообщалось, что Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно, а его агент Мино Райола начал работу над трансфером.

Ранее сообщалось, что интерес к французскому футболисту проявляют такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 58 очков.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию
CAS начал рассмотрение апелляций дисквалифицированных россиян
Обозреватель Los Angeles Times встала на защиту Ильи Ковальчука
В Украине прокомментировали скандал с натурализованным игроком
Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон
Хабиб Нурмагомедов: В джунглях может быть только один король
Юношеская сборная России по футболу вышла в финальную часть ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь