«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба
«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.
«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.
По информации источника, в английском клубе планируют продлить контракт с французским футболистом. Ранее сообщалось, что Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно, а его агент Мино Райола начал работу над трансфером.
В нынешнем сезоне английской