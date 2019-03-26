«Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба

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По информации источника, в английском клубе планируют продлить контракт с французским футболистом. Ранее сообщалось, что Погба планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно, а его агент Мино Райола начал работу над трансфером.

Ранее сообщалось, что интерес к французскому футболисту проявляют такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».