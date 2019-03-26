Президент «Наполи» Де Лаурентис сравнил Анчелотти с Фергюсоном
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что хотел бы видеть Карло Анчелотти на посту главного тренера неаполитанской команды как можно дольше.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что хотел бы видеть Карло Анчелотти на посту главного тренера неаполитанской команды как можно дольше.
«Анчелотти — тот тренер, который любит Неаполь, любит нашу тренировочную базу и который, согласно его последним заявлениям, хочет остаться в “Наполи” на восемь лет. Я бы хотел, чтобы он был здесь всю жизнь, как Алекс Фергюсон в “Манчестер Юнайтед”. В моём понимании тренер должен быть примером для своего клуба», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.
Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» в 2018 году. Соглашение итальянского специалиста с неаполитанской командой рассчитано до 2021 года. «Наполи» набрал 60 очков в 28 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.