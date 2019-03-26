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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Наполи» Де Лаурентис сравнил Анчелотти с Фергюсоном

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что хотел бы видеть Карло Анчелотти на посту главного тренера неаполитанской команды как можно дольше.

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Источник: Reuters

«Анчелотти — тот тренер, который любит Неаполь, любит нашу тренировочную базу и который, согласно его последним заявлениям, хочет остаться в “Наполи” на восемь лет. Я бы хотел, чтобы он был здесь всю жизнь, как Алекс Фергюсон в “Манчестер Юнайтед”. В моём понимании тренер должен быть примером для своего клуба», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» в 2018 году. Соглашение итальянского специалиста с неаполитанской командой рассчитано до 2021 года. «Наполи» набрал 60 очков в 28 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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