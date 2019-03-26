Президент «Наполи» Де Лаурентис сравнил Анчелотти с Фергюсоном

«Анчелотти — тот тренер, который любит Неаполь, любит нашу тренировочную базу и который, согласно его последним заявлениям, хочет остаться в “Наполи” на восемь лет. Я бы хотел, чтобы он был здесь всю жизнь, как Алекс Фергюсон в “Манчестер Юнайтед”. В моём понимании тренер должен быть примером для своего клуба», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.