Ассоциация европейских футбольных клубов выступила против расширения клубного ЧМ

«Мы начали процесс по рассмотрению концепции будущих клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций после 2024 года. Это начало пути, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. ECA не может поддержать решение Международной федерации футбола [ФИФА] преобразовать клубный чемпионат мира с 2021 года», — заявил Аньелли.

В марте 2019 года ФИФА принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 6 до 24 команд, восемь из которых будут представлять УЕФА, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.