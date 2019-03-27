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10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона

«Реал» принял решение расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом, сообщают испанские СМИ.

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Валлиец покинет команду по завершении сезона.

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Как информирует AS, футболист сменит клуб вне зависимости от того, как он проведет оставшиеся матчи. Он не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана. Сообщалось, что им интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Также указано, что футболист хочет зарабатывать в новой команде 750 тысяч евро в неделю. «Реал» оценивает его в 175 миллионов евро. При этом не исключено, что ради того, чтобы выручить деньги на трансферы других футболистов, «королевский клуб» может пойти на уступки по сумме отступных.

Сам футболист заявлял, что счастлив в «Реале», однако в СМИ сообщалось о его проблемах в коллективе и о том, что он недоволен своим положением в команде.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 14 мячей при пяти голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

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