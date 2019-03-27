Моуринью может стать тренером Головина в «Монако»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать наставником клуба чемпионата Франции, сообщает L`Equipe.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать наставником клуба чемпионата Франции, сообщает L`Equipe.
По информации источника, есть вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в состав которого входит полузащитник сборной России Александр Головин.
До этого
Пост наставника «красных дьяволов» Моуринью покинул в декабре 2018 года, а в сезоне-2012/13 ушел из «королевского клуба».