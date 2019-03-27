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12:35 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью может стать тренером Головина в «Монако»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать наставником клуба чемпионата Франции, сообщает L`Equipe.

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14
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По информации источника, есть вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в состав которого входит полузащитник сборной России Александр Головин.

До этого экс-тренера «сливочных» говорил, что не приступит к новой работе раньше июня 2019 года.

Пост наставника «красных дьяволов» Моуринью покинул в декабре 2018 года, а в сезоне-2012/13 ушел из «королевского клуба».

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