Моуринью может стать тренером Головина в «Монако»

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По информации источника, есть вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в состав которого входит полузащитник сборной России Александр Головин.

До этого экс-тренера «сливочных» говорил, что не приступит к новой работе раньше июня 2019 года.