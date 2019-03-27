«Астана» и «Кайрат» играют на «старом багаже», или у кого лучшие новички в КПЛ-2019

Причем у южан все четыре мяча забили новобранцы, тогда как у семиреченцев в четырех случаях из шести также отличились новые игроки. Пока молчат новички «Астаны» и «Кайрата», выезжавших в стартовых играх на «старом багаже». При этом «Кайсар» остается единственным клубом, которому еще не довелось отметиться голами. Впрочем, смотрите ниже.