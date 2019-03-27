«Астана» и «Кайрат» играют на «старом багаже», или у кого лучшие новички в КПЛ-2019

Причем у южан все четыре мяча забили новобранцы, тогда как у семиреченцев в четырех случаях из шести также отличились новые игроки. Пока молчат новички «Астаны» и «Кайрата», выезжавших в стартовых играх на «старом багаже». При этом «Кайсар» остается единственным клубом, которому еще не довелось отметиться голами. Впрочем, смотрите ниже.
«Ордабасы» (4−0 мячи)
Жоао Пауло — 2
Май Махлангу
Алексей Щеткин.
«Жетысу» (6−1)
Аблайхан Махамбетов
Никита Наумов-2
Ненад Адамович.
«Тобол» (7−1)
Михаил Гордейчук — 2.
«Иртыш» (3−4)
Рохер Каньяс
Аслан Дарабаев.
«Окжетпес» (2−7)
Жасулан Молдакараев
Артем Дмитриев.
«Шахтер» (1−5)
Сергей Зенев.
«Атырау» (2−3)
Ивица Жунич.
«Тараз» (1−6)
Элгуджа Лобжанидзе.
«Астана» (6−2)
Новички не забивали.
«Кайрат» (4−1)
Новички не забивали.
«Актобе» (1−5)
Новички не забивали.
«Кайсар» (0−2)
Новички не забивали.
Матчи третьего тура пройдут в два дня. 30 марта встречаются «Иртыш» — «Кайсар», «Тараз» — «Атырау», «Жетысу» — «Астана», 31-го числа сыграют
«Актобе» — «Кайрат», «Шахтер» — «Тобол», «Окжетпес» — «Ордабасы».