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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайрат» играют на «старом багаже», или у кого лучшие новички в КПЛ-2019

В чемпионате Казахстана по футболу сыграны два тура, в которых лучшего всего себя проявили новички шымкентского «Ордабасы» и талдыкорганского «Жетысу», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Причем у южан все четыре мяча забили новобранцы, тогда как у семиреченцев в четырех случаях из шести также отличились новые игроки. Пока молчат новички «Астаны» и «Кайрата», выезжавших в стартовых играх на «старом багаже». При этом «Кайсар» остается единственным клубом, которому еще не довелось отметиться голами. Впрочем, смотрите ниже.

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«Ордабасы» (4−0 мячи)
Жоао Пауло — 2
Май Махлангу
Алексей Щеткин.

«Жетысу» (6−1)
Аблайхан Махамбетов
Никита Наумов-2
Ненад Адамович.

«Тобол» (7−1)
Михаил Гордейчук — 2.

«Иртыш» (3−4)
Рохер Каньяс
Аслан Дарабаев.

«Окжетпес» (2−7)
Жасулан Молдакараев
Артем Дмитриев.

«Шахтер» (1−5)
Сергей Зенев.

«Атырау» (2−3)
Ивица Жунич.

«Тараз» (1−6)
Элгуджа Лобжанидзе.

«Астана» (6−2)
Новички не забивали.

«Кайрат» (4−1)
Новички не забивали.

«Актобе» (1−5)
Новички не забивали.

«Кайсар» (0−2)
Новички не забивали.

Матчи третьего тура пройдут в два дня. 30 марта встречаются «Иртыш» — «Кайсар», «Тараз» — «Атырау», «Жетысу» — «Астана», 31-го числа сыграют
«Актобе» — «Кайрат», «Шахтер» — «Тобол», «Окжетпес» — «Ордабасы».

Руслан Ошуров  .

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